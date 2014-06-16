У Донецьку КамАЗ з терористами зіштовхнувся з маршруткою, бойовики оточили місце аварії

У Донецьку на перетині Ленінського проспекту і вулиці Ткаченка сталося зіткнення «КамАЗа» з озброєними терористами і маршрутного таксі.

Про це повідомляє «Донецк. Комментарии».

На місці аварії працюють співробітники ДАІ. Прибули дві бригади швидкої допомоги. Лобовий бік маршрутки дістав значні пошкодження. «КамАЗ», кузов якого посилений металевими щитами, зупинився за кілька десятків метрів від місця зіткнення. Рух Ленінським проспектом і вулицею Ткаченка утруднений.

Близько 20 озброєних прихильників так званої «Донецької народної республіки» оточили місце події і перешкоджають будь-якій фото- і відеозйомці. Кореспондент «Донецк. Комментарии» став свідком, як в одного з перехожих, що намагався сфотографувати наслідки ДТП, озброєна автоматом людина відібрала телефон.