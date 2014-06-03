ЗМІ: Перетин кордону озброєними терористами "коштує" 15 тисяч євро

Наразі кордон в Україні фактично існує лише як умовна лінія, намальована на карті. Між пропускними пунктами сотні кілометрів без парканів та огорож, повідомляє ТСН з посиланням на сюжет програми "Гроші".

Голова прикордонної служби Микола Литвин, якого вже кілька разів намагались звільнити за бездіяльність, стверджує, що ситуація під контролем. За його словами, перетинати кордон спеціально підготовленим найманцям-кавказцям ніхто не забороняв.

Читайте такожБатальйон "Донбас" хоче взяти кордон "на замок": "Це наша земля, а не Луганда чи Донбабве""Поки нема доручення правоохоронного органу - людина бере паспорт, приїжджає, потім їде на якийсь збірний пункт, отримує зброю і вливається в ці бандитські загони", - заявляє Литвин.

Крім того, щодня сотні терористів перетинають кордон зі зброєю у руках. За неофіційними даними, в Україну з боку Росії вже потрапили 4,5 тисячі бойовиків.

Голова ДПСУ скаржиться, що прикордонники працюють фактично в облозі бойовиків: не вистачає ні людей, ні зброї, ні бажання воювати з терористами. Самі працівники ДПС стверджують, що готові до відбиття будь-якого нападу на територію Україну. Однак їхні недобросовісні колеги цілими вантажівками пропускають озброєних до зубів екстремістів через український кордон всього за 15 тисяч євро, стверджують донецькі активісти.