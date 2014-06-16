Порошенко найближчим часом змінить керівництво ГПУ, Нацбанку і МЗС - нардеп
16:29, 16 червня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко на зустрічі з лідерами парламентських фракцій назвав кандидатури нових керівників Національного банку, Генеральної прокуратури і Міністерства закордонних справ.
Президент готовий змінити керівництво Генпрокуратури, Нацбанку і МЗС - Тягнибок / Фото: УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це Тягнибок повідомив журналістам після завершення зустрічі з президентом.
“Президент озвучив наміри, щоб найближчим часом в парламент винести кандидатури генерального прокурора, голови Національного банку та міністра закордонних справ. Він також назвав прізвища, але я би не хотів бути першим джерелом. Тим більше, що ці прізвища вже десь там гуляли”, - сказав Тягнибок.Читайте такожПід час консультацій Порошенка з лідерами фракцій обговорюватимуться кадрові питання
Також він додав, що на всі ці три посади президент запропонував інших людей, ніж ті, хто зараз керує в Нацбанку, Генпрокурорі та МЗС.
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