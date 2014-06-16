Порошенко найближчим часом змінить керівництво ГПУ, Нацбанку і МЗС - нардеп

Як передає кореспондент УНІАН, про це Тягнибок повідомив журналістам після завершення зустрічі з президентом.

“Президент озвучив наміри, щоб найближчим часом в парламент винести кандидатури генерального прокурора, голови Національного банку та міністра закордонних справ. Він також назвав прізвища, але я би не хотів бути першим джерелом. Тим більше, що ці прізвища вже десь там гуляли”, - сказав Тягнибок.Читайте такожПід час консультацій Порошенка з лідерами фракцій обговорюватимуться кадрові питання

Також він додав, що на всі ці три посади президент запропонував інших людей, ніж ті, хто зараз керує в Нацбанку, Генпрокурорі та МЗС.