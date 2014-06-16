Стихійні поховання на околицях Слов'янська ускладнюють епідеміологічну ситуацію в місті - ОДА

У Слов'янську Донецької області, як і раніше, залишається складною епідемічна ситуація.

Про це УНІАН повідомили у департаменті з питань внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

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У повідомленні зазначили, що в Слов'янську і Слов'янському районі існують проблеми з доставкою води і продуктів харчування, також припинила роботу лабораторія міської СЕС, що постраждала під час обстрілу. Контроль якості місцевої води, що поставляється, не проводиться.

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Пошкоджено магістральний водогін, відсутнє центральне водопостачання. Підвезення води здійснюється нерегулярно. Ускладнюють ситуацію стихійні поховання, що виникають на околицях міста.