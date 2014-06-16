У Мінфіні розказали коли на Донбасі знову запрацює Держказначейство

Про це заявляють у Міністерстві фінансів України, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Зокрема, у повідомленні йдеться, що засобах масової інформації з’явилася інформація щодо розблокування роботи ГУ Державної казначейської служби в Донецькій області. Міністерство фінансів наголошує, що інформація не відповідає дійсності.

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У приміщенні Головного управління Державної казначейської служби в Донецькій області перебувають озброєні люди, протягом дня були вилучені електронні ключі та інші електронні засоби, що використовуються для проведення платежів.

На працівників казначейських, податкових органів та Національного банку України в Донецькій області чиниться тиск з метою їх переходу на службу до так званої «Донецької народної республіки» та запровадження власної платіжної системи.

Міністерство фінансів заявляє, що роботу ГУ ДКСУ в Донецькій області буде відновлено за умови, якщо жодної озброєної людини на території Державної казначейської служби не буде і припиниться будь-який тиск на працівників ДКСУ, в тому числі в позаробочий час.