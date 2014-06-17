Порошенко призначив Луценка своїм позаштатним радником

Президент Петро Порошенко призначив екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка позаштатним радником президента України.

Такий указ з'явився на сайті глави держави. "Призначити ЛУЦЕНКА Юрія Віталійовича Радником Президента України (поза штатом)", - йдеться в указі Президента. Читайте такожПорошенко звільнив радника Турчинова Як повідомляв УНІАН, Юрій Луценко заявляв про готовність очолити партію "Солідарність" Петра Порошенка, якщо партія ухвалить відповідне рішення.

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