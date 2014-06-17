Яценюк: Зрив РФ газових домовленостей пов'язаний з візитом Порошенка до Брюсселя

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявив на засіданні парламенту.

Він наголосив: “Зрозуміло, що вся ця вакханалія з приводу газу була влаштована ще й перед візитом президента України до Брюсселя, де він буде підписувати другу частину — економічну частину угоди з ЄС”.

Прем’єр нагадав, що політична частина була підписана з урядом, а зараз “уряд цілеспрямовано йде шляхом конкретної реалізації європейської інтеграції України”.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, відклавши підписання її економічної частини, яка включає положення про вільну торгівлю, до часу, коли в Україні буде обраний новий президент.

Читайте такожПерекриття Росією газу не позначиться на пересічних споживачах - голова «Нафтогазу»

З 23 квітня Європейський Союз в односторонньому порядку відкрив свої ринки для українських товарів у рамках автономного преференційного торговельного режиму між Україною і ЄС. Преференційний режим торгівлі передбачає зниження ставок митних зборів для поставок українських товарів, а також встановлення квот на такі поставки, що дасть змогу вітчизняним експортерам збільшити поставки на ринки ЄС.

13 червня у Єврокомісії підтвердили, що Угода про асоціацію з Україною в повному обсязі буде підписано 27 червня у Брюсселі.