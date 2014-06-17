Яценюк: Зрив РФ газових домовленостей пов'язаний з візитом Порошенка до Брюсселя
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк наголошує, що зрив газових домовленостей з боку Російської федерації пов'язаний з візитом президента України Петра Порошенка до Брюсселя для підписання економічної частини угоди з ЄС.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявив на засіданні парламенту.
Він наголосив: “Зрозуміло, що вся ця вакханалія з приводу газу була влаштована ще й перед візитом президента України до Брюсселя, де він буде підписувати другу частину — економічну частину угоди з ЄС”.
Прем’єр нагадав, що політична частина була підписана з урядом, а зараз “уряд цілеспрямовано йде шляхом конкретної реалізації європейської інтеграції України”.
Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, відклавши підписання її економічної частини, яка включає положення про вільну торгівлю, до часу, коли в Україні буде обраний новий президент.
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З 23 квітня Європейський Союз в односторонньому порядку відкрив свої ринки для українських товарів у рамках автономного преференційного торговельного режиму між Україною і ЄС. Преференційний режим торгівлі передбачає зниження ставок митних зборів для поставок українських товарів, а також встановлення квот на такі поставки, що дасть змогу вітчизняним експортерам збільшити поставки на ринки ЄС.
13 червня у Єврокомісії підтвердили, що Угода про асоціацію з Україною в повному обсязі буде підписано 27 червня у Брюсселі.