У «Борисполі» росіянин попросив статус біженця - ДПСУ

Чоловік прибув рейсом із Санкт-Петербурга та попросив політичного притулку, оскільки в себе на батьківщині він активно підтримував політичні погляди українців, йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

Наразі він побоюється переслідувань на території Росії, де, за словами росіянина, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про цей факт прикордонники повідомили працівників міграційної служби.