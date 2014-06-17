ВР ухвалила заяву про утиски та недотримання прав українців у Росії

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 229 народних депутатів із 321 зареєстрованого в сесійній залі.

Відповідно до постанови, Кабінету міністрів України доручається утворити центральний орган виконавчої влади з питань співпраці із закордонними українцями в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади, та забезпечити його ефективне функціонування відповідно до статті 10-2 Закону України «Про закордонних українців»;

невідкладно розробити та затвердити державну цільову програму співпраці із закордонними українцями;

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для ефективної реалізації Закону України «Про закордонних українців».

Крім того Міністерству освіти і науки України доручено всебічно сприяти відкриттю та функціонуванню навчальних закладів за кордоном, у яких здійснюється навчання українською мовою або вивчається українська мова;

активізувати участь у виконанні освітніх і наукових програм відродження і розвитку національної культури та української мови в місцях компактного проживання закордонних українців.

Також Міністерству культури України доручається забезпечити реалізацію державної політики щодо створення умов для задоволення національно-культурних потреб закордонних українців;

всебічно сприяти проведенню в місцях компактного проживання українців за кордоном міжнародних та регіональних культурно-мистецьких акцій, мистецьких фестивалів, конкурсів, аукціонів, виставок та інших заходів.Читайте такожРада просить міжнародні журналістські організації дати оцінку інформаційній агресії Росії

Відповідно до постанови Міністерству закордонних справ України доручено забезпечити ознайомлення міжнародного співтовариства з позицією Верховної Ради України щодо утисків і недотримання прав українців у Росії, висловленою у Заяві;

активізувати свою діяльність з захисту прав українців у Росії згідно з міжнародними зобов’язаннями Росії, в тому числі з залученням відповідних міжнародних організацій – ОБСЄ, Ради Європи, Ради ООН з прав людини та інш.;

спільно з центральним органом виконавчої влади з питань співпраці із закордонними українцями після його утворення Кабінетом міністрів України створити робочу групу за участю представників зацікавленої громадськості щодо моніторингу дотримання прав українців на території Російської федерації та вироблення рекомендацій щодо адекватного реагування України на факти утисків та порушень прав українців у Росії;

всебічно сприяти іншим міністерствам і центральним органам виконавчої влади у здійсненні їх повноважень з метою ефективної реалізації державної політики України у сфері співпраці із закордонними українцями.

В заяві ВР констатує незадовільний стан реалізації прав і свобод української меншини в Російській федерації, утиски і недотримання прав українців у Росії.Читайте такожРада вирішила доопрацювати постанову щодо введення воєнного стану на Донбасі

В заяві йдеться про негативну тенденцію щодо значного і системного погіршення в останні роки ситуації, пов'язаної із забезпеченням культурних, мовних, освітніх, інформаційних та релігійних потреб української громади в Росії;

дискримінаційні умови функціонування української національної меншини, що не відповідають міжнародним зобов’язанням Росії, закріпленим міжнародними та двосторонніми міждержавними угодами;

існування серйозних викликів та загроз для збереження національної самобутності й ідентичності та вільного розвитку українців у Росії.

В заяві зазначається, що спекулюючи на захисті інтересів росіян в Україні, висуваючи штучні та надумані претензії щодо порушень в Україні прав національних меншин, Росія водночас відкрито порушує права та інтереси однієї з найбільших етнічних громад Російської Федерації – українців, які лише за офіційними даними складають близько 2 млн., а за неофіційними понад 10 млн осіб.

В заяві сказано, що за підсумками проведеного у 2009 р. дослідження стану забезпечення освітніх прав українців у Росії та росіян в Україні Офіс Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин зазначив, що можливості забезпечення в Україні культурно-мовних потреб російської громади значно перевищують можливості, які зазвичай надаються національним меншинам іншими державами-учасницями ОБСЄ, зокрема в Росії. За результатами дослідження комісар ОБСЄ Кнут Воллебек надав російській владі рекомендації з поліпшення доступу і якості освіти для українців й інших нацменшин у Росії. В 2011 р. комісар ОБСЄ запевнив, що уважно спостерігає за ситуацією з дотриманням прав українців і доносить свою стурбованість російським властям. Однак реальних зрушень в ситуації, зокрема щодо впровадження рекомендацій ОБСЄ в Росії, не відбулося.

В заяві зазначено, що в регіонах Росії функціонують 10 шкіл лише з вивченням української мови та українознавчих предметів. Звернення до влади щодо створення україномовних шкіл і класів в місцях компактного проживання українських громад залишаються незадоволеними.

Критична ситуація склалася в Росії і з україномовними ЗМІ: лише 7 україномовних газет та додатків до видань та одна радіопередача української мовою за повної відсутності української мови у телеефірі. Водночас в Україні видається 1176 російськомовних газет, а теле- та радіопрограми російською мовою займають від 5 до 74% від обсягу мовлення (залежно від регіону). Водночас багаторічна обіцянка російського керівництва надати можливість для мовлення в Росії деяким українським телеканалам так і не була виконана.

В заяві сказано, що резонансні події останніх років також засвідчують, що керівництво Росії взяло курс на різке обмеження організованої громадської та культурної діяльності української меншини. Зокрема, влада Росії заборонила діяльність провідних загально-федеральних українських організацій та двічі відмовляла в реєстрації нового загальноросійського громадського об’єднання.

В заяві наголошується, що проявом утисків українського руху в Росії є факти переслідування та залякувань провідних активістів українських громадських організацій. Останнім часом зазнають морально-психологічного тиску активісти, що знайшли в собі мужність засудити нинішню агресивну політику Росії щодо України.

Факти свідчать, що органи державної влади Росії реалізують курс на підрив організованого українського руху в країні, підміну його новоствореними псевдоукраїнськими організаціями та мінімізацію проявів активної громадської та національної позиції українців у Росії.Читайте такожМЗС України вимагає від влади РФ негайно звільнити режисера Сенцова

В заяві сказано, що зазначені факти та обставини створюють серйозні виклики і загрози для збереження національної самобутності та ідентичності, реалізації прав українців та вільного розвитку української меншини в Російській Федерації.

В заяві підкреслено, що таке ставлення значною мірою зумовлене позицією президента Російської Федерації В.Путіна, який відверто зневажає національну самобутність та ідентичність українців і не вважає їх "окремим народом". Тож ледь прихованою метою російської влади щодо українців у Росії є прагнення їх повної асиміляції та використання як демографічного ресурсу для поповнення російського етносу.

ВР наголошує, що подальший розвиток українсько-російських культурно-гуманітарних зв'язків як важливої складової добросусідських відносин між країнами має базуватися на паритетних засадах з наданням рівних прав і можливостей росіянам в Україні та українцям в Росії. Це означає не їхнє приведення до спільного мінімального знаменника, а натомість передбачає поступове піднесення прав українців в Росії до високого рівня забезпечення національно-культурних та мовних прав росіян в Україні;

підтримує прагнення українців в Росії до організованої громадської та культурної діяльності, зокрема необхідність існування та ефективної діяльності українських громадських організації з загальноросійським статусом, що сприятимуть збереженню самобутності та мови, розвитку освіти та національної культури. Російська влада має ухвалити принципове рішення щодо усунення перешкод та надання реальних можливостей для організаційно-правової самоорганізації української громади в Росії;

ВР звертає увагу міжнародного співтовариства на необхідність дотримання Росією своїх міжнародних зобов'язань щодо дотримання прав та забезпечення потреб національних меншин, закликає Організацію Об'єднаних Націй, ОБСЄ, Раду Європи та Європейський парламент втрутитися в ситуацію з захистом прав українців у Росії та просить взяти її під свій контроль.