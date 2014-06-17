Справа про вбивство в Слов'янську студента Поправка закрили - адвокат

16:06, 17 червня 2014
Політика
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Міліція закрила кримінальне провадження за статтею 115 частина 1 (умисне вбивство) розпочате у зв'язку з зникненням Юрія Поправка, якого катували і вбили терористи в Слов'янську.

Справу про вбивство Поправка закрили

Про це сьогодні на прес-конференції повідомив адвокат матері Поправка Віктор Смалій, передають Новости Донбасса.

«М'яко назвати це формальним ставленням до справи. Більше того справу закрили і навіть не звернули увагу на трагічну загибель людини, що він був замучений», - сказав він.

Читайте такожСтудент, тіло якого знайшли у річці на Донеччині, навчався в КПІ - ректорПровадження було закрито «у зв'язку з відсутністю події злочину».

Адвокат заявив, що він буде домагатися звільнення посадових осіб, які закрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, 19 квітня був знайдений мертвим у Слов'янську Донецької області чоловік, яким, як з'ясувалося згодом, виявився депутат Горлівської міськради Володимир Рибак, поруч з ним був виявлений ще один загиблий. У обох чоловіків були розпороті животи і сліди тортур на тілі.

Згодом ректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Михайло Згуровський підтвердив, що другим убитим був студент вузу Юрій Поправко.

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