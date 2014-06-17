МЗС виступає за введення санкцій третього рівня проти Росії

МЗС України висловлюється за введення Євросоюзом та США проти Росії санкцій третього рівня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“З нашої точки зору, очікувати від російської сторони вже немає чого, вона абсолютно чітко дала зрозуміти, що не збирається припиняти займатися такими речами, і єдине, що могло б вплинути на російську сторону, з нашої точки зору, - це більш жорсткі санкції, які стосуватимуться секторальних аспектів”, - сказав Перебийніс.

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За його словами, продовження Росією ведення підривної діяльності щодо України й абсолютна відсутність реакції на заклики міжнародного співтовариства припинити постачання бойовиків, зброї і підтримку терористів свідчить про те, що Росія не збирається жодним чином сприяти деескалації ситуації в Україні.

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Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз вслід за США ввів вже два етапи санкцій проти Росії, котра в березні приєднала до свого складу український Крим. Санкції, які передбачають візові обмеження та замороження активів, введено проти кількох десятків високопоставлених чиновників, серед яких близькі друзі президента РФ Володимира Путіна.

Західні держави заявляють, що готові ввести третій етап економічних санкцій, якщо Росія надалі підтримуватиме терористів, які вже третій місяць воюють з українськими силовиками, домагаючись відокремлення Донбасу від України та входження до складу Росії.

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16 червня помічник держсекретаря США з європейських справ Вікторія Нуланд заявила, що США та ЄС мають намір запровадити санкції щодо банківського, енергетичного та оборонного секторів російської економіки через розвиток подій в Україні.