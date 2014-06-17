ОБСЄ закликає Україну розслідувати обставини загибелі російського журналіста під Луганськом

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дунья Міятович засмучена у зв’язку із загибеллю в Луганську російського журналіста Ігоря Корнелюка і закликала українську владу розслідувати обставини його смерті.

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це Міятович заявила сьогодні.

„Ця смерть є ще одним неприємним нагадуванням, що для захисту журналістів, які ризикують своїм життям, передаючи новини із зон конфліктів в Україні, вживається недостатньо заходів”, - заявила вона.

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Міятович закликала українську владу оперативно і ретельно розслідувати обставини цієї ”смертельної атаки та притягнути винних до відповідальності”.

Крім того, представник ОБСЄ висловила стурбованість з приводу погіршення ситуації зі свободою ЗМІ на сході України.

„Я також стурбована переслідуванням журналістів, що має негативний вплив на працівників засобів масової інформації, які прагнуть інформувати громадськість. Як і раніше, я закликаю всі сторони створити умови для того, щоб журналісти вільно виконували свою роботу”, - підкреслила Міятович.

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Як повідомляв УНІАН, 17 червня у Луганській обласній лікарні помер спецкор ВДТРК Ігор Корнелюк. Він отримав тяжке поранення під час мінометного обстрілу в районі селища Металіст Доля звукооператора Антона Волошина, який входив до знімальної групи Корнелюка, невідома.

В ефірі телеканалу "Россия 24" кореспондент телеканалу LifeNews Артур Матвєєв повідомив, що все відбулося в районі блокпоста біля селища Металіст. Два мінометні снаряди влучили прямо в центр групи людей, яка складалася з трьох журналістів і сімох бойовиків.

Корнелюку було 37 років. Він народився в Запоріжжі. 1 червня 2014 року поїхав у відрядження до України.