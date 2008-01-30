Представник БЮТ відкинув звинувачення у захопленні влади в Житомирі

Голова Житомирської обласної організації БЮТ, народний депутат України Сергій ПАШИНСЬКИЙ вважає “сьогоднішнє засідання сесії Житомирської облради законним та легітимним". Про це він заявив в інтерв’ю УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-служба Житомирської облради заявила про рейдерське захоплення обласної ради. Як повідомила прес-секретар голови Житомирської облради Віра РАЧКОВСЬКА, "чергове засідання обласної ради сьогодні не відбулося, оскільки у залі зареєструвалося 40 депутатів, у зв`язку з чим голова обласної ради Ірина СИНЯВСЬКА оголосила перерву на невизначений термін". За інформацією прес-секретаря, натомість після 14-ї години депутати від фракцій БЮТ і “Наша Україна” "завели до зали засідань Житомирської обласної ради декілька десятків прихильників й оголосили ці збори "сесією обласної ради" та почали приймати неправомірні рішення". При цьому представник прес-служби наголосила на тому, що "у зборах, спрямованих на силове захоплення сесійної зали, взяли участь 52 особи, із яких депутатські мандати мають лише 38". За її словами, подібні дії є безумовним порушенням Кримінального кодексу України і за них організатори нестимуть відповідальність згідно закону.

Як повідомив УНІАН голова Постійної комісії з питань законності, правопорядку і прав людини Житомирської обласної ради Ярослав ДОЛГИХ, для легітимного проведення сесії "вона має бути скликана розпорядженням голови ради або на вимогу третини депутатів за умови, якщо їхня вимога відповідно подана і зареєстрована в обласній раді. Також для правомочності засідання у ньому має взяти участь не менше 48 депутатів Житомирської обласної ради".

Натомість С.ПАШИНСЬКИЙ розповів, що “сьогодні в сесійній залі зібралися депутати, прийняли рішення по обласній територіальній виборчій комісії та зробили перерву до 1 лютого”. За його словами, також на сесії державні виконавці “зареєстрували сьогодні дев’ять наших депутатів. Після обіду зібралися в залі 52 депутати - представники Партії регіонів, Блоку Литвина, БЮТ та “Нашої України”, вів сесію головуючий бютівець Віталій ФРАНЦУЗ”.

“Сесія розглянула п’ять питань, потім ми прийняли рішення зобов’язати прокуратуру внести протест на крадіжку ресторану "Смоленськ", який коштує не менше 5 млн. дол.", - сказав С.ПАШИНСЬКИЙ. При цьому він сказав, що "відтепер долю голови облради будуть вирішувати правоохоронні органи".

Представник БЮТ також відкинув звинувачення політичних опонентів про спробу силового захоплення влади в Житомирській облраді.