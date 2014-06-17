Джемілєв звернеться до ЄСПЛ, якщо окупаційна влада Криму не звільнить його сина

Як передає кореспондент УНІАН, про це Джемілєв заявив сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, український апеляційний суд ухвалив рішення про те, що син Джемілєва скоїв вбивство співвітчизника “за необережністю”.

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За словами Джемілєва, згідно з цим рішенням його син мав бути звільнений.

“Окупаційна влада Криму хоче мати важель тиску на мене і тримає мого сина за гратами у Криму. Але поступок не буде. Якщо окупаційна влада не звільнить мого сина, ми добиватимемося цього через Європейський суд з прав людини.

За словами Джемілєва, спроба тиснути на нього через сина була зроблена у листопаді минулого року з боку “людей Януковича”. Джемілєв зазначив, що йому запропонували вийти з його фракції і перейти до фракції Партії регіонів. І в такому випадку до сина може бути застосоване пом'якшення. “Я відмовився і тоді до мого сина була застосована більш жорстока стаття Кримінального кодексу, яку адвокати не могли прокоментувати”, - зазначив Джемілєв.

Як повідомляв УНІАН, 32-річного Хайсера Джемілєва затримали 27 травня на місці вбивства - у дворі його будинку в Бахчисараї. Від пострілу в голову загинув 44-річний кримчанин Февзі Едемов - будівельник, що часом допомагав сім'ї лідера меджлісу.

Міліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.115 ККУ (умисне вбивство). У меджлісі заявляють, що це було вбивство з необережності.

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Київський райсуд Сімферополя обрав Хайсеру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваного у червні помістили до психіатричної лікарні в Сімферополі для проходження судово-психіатричної експертизи, а потім знову перевели до СІЗО. Встановити ступінь осудності Хайсера Джемілєва медики не змогли. Апеляційний суд Криму в серпні ухвалив рішення етапувати його до Києва для проходження експертизи.

За словами Мустафи Джемілєва, його син у 2008 році лікував психічний розлад у клініці в Туреччини, а також пробував марихуану.

20 березня справу сина народного депутата України Мустафи Джемілєва – Хайсера повернули до прокуратури Криму "для виправлення помилок".