Нуланд: Події в Україні – найбільший виклик безпеці Європи з часів Балканської війни
НАТО слід подбати про безпеку на власній території. Про це повідомила офіційний уповноважений Держдепу США у справах Європи та Азії Вікторія Нуланд.
Нуланд повідомила, що країни НАТО будуть нарощувати свою обороноздатність – рішення про це буде прийматися у вересні на саміті у Великобританії. Крім того, досягнуто домовленостей між Іраном та США з приводу санкцій щодо Росії, повідомляє hromadske.tv.
Також Нуланд заявила, що небезпеку становлять російські військові бази на пострадянському просторі. За словами представника Держдепу, там, де вони є – починаються конфлікти.
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Події в Україні стали найбільшим викликом безпеці Європи з часів Балканської війни, вважає представниця Держдепу. "Вперше за багато років, країни-члени НАТО розглядають питання про збільшення своїх витрат на оборону. Члени Альянсу, особливо у Східній Європі змушені нарощувати військові потужності та посилювати системи оборони", - заявила вона.
На думку Нуланд, посилення безпеки не повинно зупинятися на кордонах НАТО у Європі. "США будуть допомагати України зміцнювати власні збройні сили. Якщо для безпеки необхідно встановити непрохідний кордон з Росією, то Україна має це зробити", - зазначила представниця Держдепу.