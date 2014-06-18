Аваков обіцяє й надалі бути "максимально незручним путінському режиму"

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у відповідь на порушення кримінальної справи Слідчим комітетом РФ обіцяє й надалі бути "максимально незручним путінському режиму"

Про це Аваков написав на своїй сторінці у Facebook.

«Дякую за високу оцінку моєї та Ігоря Валерійовича (Коломойського) роботи. Зобов'язуюся й надалі працювати і служити Україні так, щоб бути максимально незручним путінському режиму!», - написав Аваков.

Читайте такожАваков: Газопровід вибухнув через зовнішнє втручання

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 червня, в Слідчому комітеті РФ заявили про порушення кримінальної справи стосовно голови Дніпропетровської облдержадміністрації Коломойського і міністра внутрішніх справ України Авакова. За версією «слідства», Аваков, діючи узгоджено з Коломойським та іншими особами з числа вищих керівників Міністерства оборони України, в період з 12 квітня «умисно з метою вбивства цивільних осіб» організував і керував військовою операцією.

Читайте такожАваков: Ключова версія причин вибуху на газопроводі у Полтавській області - теракт

Довідка УНІАН. У березні 2014 року РФ, порушуючи всі міжнародні договори, анексувала український Крим і продовжує дестабілізувати ситуацію на сході України, направляючи туди озброєних терористів.

Влада РФ надає військову, матеріально-технічну, економічну та фінансову підтримку терористичним організаціям «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка».

15 квітня в Донецькій і Луганській областях почалася антитерористична операція.