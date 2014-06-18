Мер Херсона Патріарху РПЦ Кирилу: на вас у нашому місті не чекають

Мер міста Володимир Миколаєнко прокоментував цю інформацію, повідомляє його прес-служба.

"Зараз в ЗМІ активно обговорюється можливе перенесення святкування хрещення Русі з Києва до Херсона та візит з цього приводу до нашого міста Патріарха Російської Православної Церкви Кирила. Я хотів би зауважити, що ми з великою повагою ставимося до прихожан Православної Церкви Московського Патріархату, до всіх священників, які служать у нашому місті, і до Митрополита Володимира, який є очільником УПЦ МП", - розповів міський голова Херсона.

"Ми всіляко сприяємо розвитку духовності в Херсоні, але боюся, що зараз Патріарх Кирило ніякого відношення до духовності не має. Якщо коротко: пане Кириле, на Вас тут не чекають. Якщо розлого: ми знаємо, скільки пану Патріарху потрібно охорони для забезпечення безпеки, а в Херсоні лише 350 тисяч населення, то буде важко половину з них зробити охоронцями. Також, на жаль, у нас в міському виконкомі скінчилася ліцензія на «Фотошоп» і буде важко домальовувати на фото Патріарху Кирилу паству", - наголосив Миколаєнко.

Читайте такожПрезидент Латвії просить патріарха Кирила відкласти візит в країну"Також зауважу, що пан Кирило як очільник РПЦ благословляє агресію Російської Федерації проти нашої країни, і є головним пропагандистом уявного "русского міра", за який зараз помирають чеченці та росіяни на сході України. Херсон є мирним та українським містом, і нам дуже не хотілося б бачити агресора на нашій землі", - каже мер Херсона.