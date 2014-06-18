Ліхтенштейн заблокував рахунки Януковича та його оточення – ГПУ

Ліхтенштейн заблокував рахунки екс-президента Віктора Януковича та людей з його оточення.

Про це повідомив в.о. генерального прокурора України Олег Махніцький, слова якого цитує прес-служба Генпрокуратури.

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«До Генеральної прокуратури України надійшла офіційна інформація Князівства Ліхтенштейн про блокування фінансових та економічних ресурсів екс-президента В.Януковича та його оточення (всього 20 чоловік)», - підкреслив він.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу у Києві Махніцький також зазначив, що на прохання Генпрокуратури Держфінмоніторинг надав узагальнену інформацію про блокування рахунків та активів юридичних осіб у справах про розкрадання державних коштів на загальну суму 1,3 млрд доларів.

За словами Махніцького, в цій інформації знаходиться 51 узагальнений матеріал, де фігурує 41 особа.

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Як повідомляв УНІАН, 28 лютого влада Швейцарії заморозила банківські рахунки колишнього президента України Януковича і його соратників, в тому числі й Миколи Азарова, який раніше обіймав посаду прем'єр-міністра, і екс-глави адміністрації президента Андрія Клюєва. Всього в списку фігурують 20 осіб. У Швейцарії заморожено 137 млн євро на рахунках Януковича та екс-урядовців.

Також активи 18 громадян України, причетних до насильства проти учасників Майдану, на вимогу українського уряду заморозила Австрія.

Крім того, Рада ЄС 5 березня ухвалила рішення заморозити активи 18 українських громадян, підозрюваних у незаконному привласненні державних коштів та у причетності до порушень прав людини в Україні під час акцій протесту, що відбулись з листопада 2013 року по березень 2014 року.