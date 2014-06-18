ЗМІ: Суддя з оточення Януковича повернувся до Конституційного суду

Сьогодні Вищий адміністративний суд України розглянув справу за позовом В'ячеслава Овчаренка до Верховної Ради України про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити певні дії, повідомляє видання Юридична практика.

У позові потрібно визнати незаконним прийняття парламентом постанови «Про реагування на факти порушення суддями Конституційного Суду України присяги судді» від 24 лютого 2014 № 775-VII, яким Овчаренка було звільнено з посади судді КСУ.

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«Суд виніс рішення на користь позивача», - повідомив кореспонденту «ЮП» адвокат позивача Олег Олександрович.

Колишній голова КСУ мотивує свій позов недотриманням процедур, яким повинні слідувати при звільненні судді КСУ за порушення присяги, пише "Українська правда".

В'ячеслава Овчаренка пов'язує з Віктором Януковичем давнє знайомство. В Межигір'ї навіть знайшли проектну документацію на будинок Овчаренка.

На початку 80-х обидва працювали на виробничому об'єднанні "Орджонікідзевугілля": Янукович на посаді директора автобази, Овчаренко - юристом.

У 2002 році В'ячеслав Овчаренко очолював Єнакіївський міський суд. Саме при ньому були втрачені кримінальні справи щодо засудження Януковича.

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У серпні 2006 року Верховною Радою України призначений суддею КСУ Овчаренка. Через сім років - 18 липня 2013 року В'ячеслав Овчаренко став головою КСУ.

Важливу роль зіграв Овчаренко в 2010 році. Він був одним із тих суддів КСУ, які визнали неконституційною політичну реформу 2004 року. В результаті скасування поправок, наділили Януковича широкими повноваженнями.