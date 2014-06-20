Кемерон і Расмуссен назвали політику РФ агресією проти України

Про це вони заявили на спільній прес-конференції після переговорів у лондонській резиденції глави уряду, присвячених підготовці до майбутнього у вересні в Уельсі саміту НАТО, передає ИТАР-ТАСС.

За словами британського прем'єра, на саміті альянсу "повинен ясно дати зрозуміти Росії, що він завжди хотів бути її партнером, а не загрозою".

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"Однак Росія своїми тривалими агресивними діями в сусідній країні і своїм загрозливим поведінкою щодо союзників по НАТО перешкоджає такому співробітництву в майбутньому", - стверджував він.

Як агресію Кемерон і Расмуссен розцінили допомогу, яку, на їхню думку, Росія нібито надає бойовикам на сході України. Дії членів НАТО, які надіслали у відповідь літаки, кораблі і війська", британський прем'єр характеризує як здатність швидко давати відповідь на будь-яку загрозу проти нашого союзника, щоб дати гарантії тим, хто побоюється за безпеку своєї власної країни".

Расмуссен звинуватив Росію в тому, що вона "підірвала міжнародний порядок". "НАТО вже вжила термінових заходів, щоб захистити союзників, і кожна країна-член НАТО вносить своєї внесок", - додав він.