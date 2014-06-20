За вчорашній день у Донецьку викрали 3 автомобіля і машину "швидкої допомоги"

Про це повідомляє прес-служба Донецького ГУМВС України в Донецькій області.

У Ворошиловський райвідділ міліції звернулася старший лікар зміни станції «швидкої допомоги» про те, що двоє невідомих чоловіків незаконно заволоділи автомобілем «швидкої допомоги» «Пежо». Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене групою осіб). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.Читайте такожУ Донецьку вночі бойовики знову викрали 6 автомобілів - міліція

У Куйбишевський райвідділ міліції надійшло повідомлення від працівників приватного підприємства про те, що невідомі озброєні люди (кількість встановлюється) забрали з території підприємства три автомобіля «Тойота», «Шкода» та «Акура».

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров'я потерпілого). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.