У ході боїв з терористами в зоні закритого пункту пропуску «Должанський» був поранений митник РФ

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник Центру воєнно-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

За оперативними даними групи «Інформаційний Опір», сьогодні у рамках дій українських силовиків по відновленню контролю за державним кордоном України з РФ відбулося бойове зіткнення українських підрозділів з групами терористів в районі пункту пропуску «Довжанський».Читайте такожБойовики та прикордонники РФ самовільно організували пропуск через кордон у п/п "Должанський" - Тимчук

За словами експерта, бойовики чинили шалений опір - з території Росії на допомогу терористам прибув підрозділ найманців, оснащених, крім стрілецької зброї, і мінометами. По силовикам був відкритий мінометний вогонь.

"Українські силовики, які діють у цьому районі, не були оснащені мінометами. В ході хаотичного мінометного обстрілу, в результаті розриву однієї з мін, був поранений російський митник. Присутність в зоні пункту пропуску «Должанський» російського митника свідчить про те, що російська сторона продовжує співпрацю з терористами здійснювати пропуск через кордон громадян і автотранспорту. В той час,як про закриття пункту пропуску «Должанський» українська сторона (Держприкордонслужба і Кабмін України) повідомила ще на початку червня", - підкреслив Тимчук.

Згідно з двосторонніми домовленостями, Росія повинна була припинити роботу пункту пропуску зі свого боку, однак з незрозумілих причин цього не зробила, порушивши міжнародні домовленості.