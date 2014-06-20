У Краснодоні обстріляли маршрутку з шахтарями: є загиблий

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила начальник відділу зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в Луганській області Тетяна Погукай.

"Сьогодні о 16.00 в центрі міста Краснодон на вулиці Артема озброєні автоматичною зброєю люди, одягнені в камуфльований одяг, обстріляли маршрутне таксі "Івеко", в якому їхали з роботи шахтарі (всього 10 осіб з водієм)", - написала вона .

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"В результаті обстрілу 1 людина загинула на місці, 6 осіб з вогнепальними пораненнями відправлені до лікарні", - додала вона.