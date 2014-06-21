У Держприкордонслужбі розповіли про причини бою в «Ізварине»

Вчора по міжнародному пункту пропуску «Ізварине» в Луганській області терористи відкрили вогонь з гранатометів, мінометів, кулеметів та снайперських гвинтівок.

Про це повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України.

«Близько 21.20 бойовики під’їхали до пункту пропуску на автомобілях та відкрили вогонь по складу прикордонного наряду. Охоронці кордону вжили всіх необхідних заходів для евакуації цивільних осіб, які перебували у пункті пропуску, у безпечні місця. Після цього зміна прикордонних нарядів перемістилася на завчасно підготовлені вогневі позиції та прийняла бій», - говориться в повідомленні і наголошується, що «у ході зіткнення 6 прикордонників отримали вогневе поранення, 2 з яких – тяжкі».

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За даними Держприкордонслужби, у подальшому прикордонники змушені були під натиском противника відступити з боєм на територію Росії.

«Під час бою терористами також був здійснений обстріл російської території та поранено одного російського прикордонника, після чого представники прикордонної служби Росії відкрили по нападникам вогонь у відповідь», - зазначили у Держприкордонслужбі. .

Про напад на пункт пропуску поінформовано всі взаємодіючі органи.

За наявною інформацією бій виник у результаті намагання терористів перемістити з території України в Росію невідомий вантаж, зауважили у Держприкордонслужбі.