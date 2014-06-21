Винних у розстрілі понад 70 осіб Небесної сотні вже заарештовано - Луценко

Встановлено винних у розстрілі понад 70 осіб з Небесної сотні.

Про це в ефірі ШустерLive заявив радник президента Юрій Луценко, повідомляє «Дзеркало тижня».

За словами Луценка, слідчими точно встановлені особи, які були винні у розстрілі понад 70 осіб з Небесної сотні. Винні заарештовані і найближчим часом їм будуть винесені обвинувачення в судах, запевнив Луценко.

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"Дії силовиків з розслідування вбивств на Майдані та грабунку країни Януковичем - вже заарештовані люди, яких підозрюють у розстрілі понад 70 осіб з Небесної сотні. Вони арештовані і найближчим часом їм будуть висунуті звинувачення в українських судах. По балістиці встановлена їх вина, проведені експертизи та очні ставки ", - сказав він.

За його словами слідчими проведено великий обсяг роботи, який надає впевненість, що вина цих людей буде доведена в суді.

Раніше генпрокурор Віталій Ярема заявляв, що слідство встановило винних у вбивстві 46 активістів Майдану, загиблих 18-20 лютого в ході акцій протесту.