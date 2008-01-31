Тимошенко сказала, без чого вона не бачить нормального розвитку країни

Уряд планує коректувати державний бюджет на 2008 рік з урахуванням думок і пропозицій Національної академії наук України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні, виступаючи на розширеному засіданні бюро президії НАН України.

Ю.ТИМОШЕНКО запропонувала науковцям узгодити ряд пріоритетних наукових розробок, для реалізації яких згодом будуть прийняті державні програми.

Прем`єр висловила побажання провести разом із ключовими міністрами зустріч з членом президії НАН України Володимиром СЕМИНОЖЕНКОМ, щоб збалансувати програму розвитку України, враховуючи позиції уряду і науковців.

Ю.ТИМОШЕНКО запропонувала вченим для більш тісної співпраці між урядом і НАН України в плані обміну інформацією підтримувати постійний зв`язок з міністром економіки Богданом ДАНИЛИШИНИМ.

“Я не бачу нормального, динамічного розвитку країни без об`єднання можливостей науки з можливостями виконавчої влади”, - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.