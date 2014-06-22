Бойовики отримали з РФ і застосовують на Донбасі новітні снайперські гвинтівки ВССК «Вихлоп» - Тимчук

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.Читайте такожАваков надав ОБСЄ докази використання бойовиками російського БТР

"Здійснено обстріл трьох блок-постів сил АТО під Слов'янськом. Терористами застосовані міномети, вівся снайперський вогонь. За нашими даними, бойовики отримали з Росії та застосовують новітні російські 12.7-мм снайперські гвинтівки ВССК «Вихлоп»", - повідомив експерт.

Крім цього, він зазначив, що терористи ігнорують мирний план президента України Петра Порошенка і продовжують атакувати позиції українських силовиків в зоні АТО.

"Вихлоп" - безшумна крупнокаліберна снайперська гвинтівка, виконана за компонуванням булл-пап. У даний момент знаходиться на озброєнні Росії та Сирії.