Ющенко оголосив старт публічних обговорень Конституції

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що від сьогодні у суспільстві мають стартувати публічні обговорення оновленої Конституції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент заявив у своєму традиційному суботньому радіозверненні до українського народу, яке було присвячене 10-й річниці прийняття Конституції України.

“Від сьогодні мають стартувати публічні обговорення про оновлену українську Конституцію, яка відповідає інтересам українського народу. Я бачу учасниками цієї роботи всі політичні сили, представників місцевого самоврядування, експертів, громадськість. Це - національні інтереси країни. Це те, що об’єднує нас”, - сказав Президент.

Він зазначив, що два роки тому політики внесли зміни у Конституцію, але, “бажаючи змінити баланс між гілками влади, створили більше проблем, ніж вирішили”.

“Тому проблема удосконалення Конституції аж ніяк не знімається з порядку денного. І вестися таке удосконалення повинне в інтересах всього суспільства, а не окремих політичних груп і владних інституцій. Цьому має служити широка дискусія громадськості й експертів”, - переконаний Президент.

Водночас, за його словами, за сьогоднішніх умов браку довіри одних політичних сил до інших “ми повинні спершу створити атмосферу суспільної довіри й злагоди і на цій основі підійти до удосконалення Основного Закону, уникаючи політичних спекуляцій і напруженості”.