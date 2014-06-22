Пікетувальники кинули в консульство РФ у Києві кілька горіхів і пішли

Як передає кореспондент УНІАН, вони кинули в напрямку оточеної міліцією будівлі консульства кілька зірваних з найближчих дерев горіхів, залишили дві автомобільні шини, після чого пішли.

Читайте такожВ Одесі провокатори під виглядом журналістів намагалися пронести до Генконсульства РФ вибухівкуЩо стосується акції протесту, яку влаштували активісти Майдану біля Києво-Печерської лаври, вона завершилась без будь-яких порушень правопорядку.

За повідомленням столичного главку міліції, люди, які стояли біля її стін, розійшлися.