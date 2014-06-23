Нова емблема армії РФ схожа на логотип американського супермаркету
02:48, 23 червня 2014Політика
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Презентація знака "Армія Росії" пройшла 21 червня на підмосковному полігоні "Алабіно", символом Збройних сил РФ стала триколірна п'ятикутна зірка.
В Росії презентували нову емблему армії / function.mil.ru
Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони Росії.
"П'ятикутна зірка міцно асоціюється з традиціями і перемогами російської армії. Цей знак поважаємо і шануємо як старшим поколінням, так і молодими людьми", - сказано в повідомленні.
Знак вже був нанесений на борту військової техніки, яка бере участь у військовому параді на Червоній площі 9 травня, а також активно використовується при виготовленні сувенірної продукції.
Крім того, новий знак став офіційним логотипом телеканалу "Зірка".
При цьому в Мережі пишуть, що знак схожий на стару емблему американського супермаркету Mall of America.
Нова емблема армії РФ схожа на логотип американського супермаркету / Mall of America
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