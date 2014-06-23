Нова емблема армії РФ схожа на логотип американського супермаркету

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони Росії.

"П'ятикутна зірка міцно асоціюється з традиціями і перемогами російської армії. Цей знак поважаємо і шануємо як старшим поколінням, так і молодими людьми", - сказано в повідомленні.

Знак вже був нанесений на борту військової техніки, яка бере участь у військовому параді на Червоній площі 9 травня, а також активно використовується при виготовленні сувенірної продукції.

Крім того, новий знак став офіційним логотипом телеканалу "Зірка".

При цьому в Мережі пишуть, що знак схожий на стару емблему американського супермаркету Mall of America.