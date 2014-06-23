ДПСУ спростувала дезінформацію, що українські прикордонники попросили в РФ притулку

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України.

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«Це відверта брехня та чергова провокація, спрямована на дестабілізацію обстановки в регіоні. Наголошуємо, що всі без винятку прикордонники, які 21 червня під час збройної сутички з терористами в пункті пропуску «Ізварине» (Луганська область) були змушені з боєм відступити на російську територію в пункт пропуску «Донецьк», повернулися в Україну через інший пункт пропуску та знову приступили до охорони державного кордону України», - наголосили у Держприкордонслужбі.