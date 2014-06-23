Порошенко не виключає проведення тристоронніх консультацій Україна-ЄС-Росія цього тижня

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він сказав під час телефонної розмови з президентом Європейської ради Германом Ван Ромпеєм.

Президент Європейської ради проінформував Порошенка про завершення процедури підготовки до підписання Угоди про асоціацію з Україною 27 червня у Брюсселі. Глава держави подякував Ромпею за підтримку європейського курсу України.

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Співрозмовники обговорили підписання економічної частини Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, а також скоординували позиції напередодні засідання Європейської ради 27 червня.

Ромпей високо оцінив мирний план Порошенка з урегулювання ситуації на сході України. "Сьогодні мирний план України, який Ви запропонували, підтримують не лише країни-учасниці ЄС, а й весь світ", - наголосив він.

Порошенко повідомив про 29 випадків порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків у Донецькій та Луганській областях.

Ромпей висловив стурбованість ситуацією на сході України і поінформував президента України про можливість запровадження додаткових санкцій щодо Росії у разі, якщо не буде прийнято усіх зусиль задля встановлення миру.