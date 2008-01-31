Конкуренція Ющенка й Тимошенка закінчиться тим, що один позбудеться влади?

Політолог Андрій ЄРМОЛАЄВ вважає, що між Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ і прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО спостерігається не конфлікт, а конкуренція.

Про це він повідомив у коментарі кореспонденту УНІАН.

Політолог зазначив, що на даний момент немає підстав говорити про відкрите протистояння між керівниками держави. За його словами, поки що обидві сторони не дозволяють собі відвертої конфронтаційної поведінки. На думку політолога, “це не конфлікт, а конкуренція”.

А.ЄРМОЛАЄВ звернув увагу, що усі ініціативи однієї сторони зустрічають альтернативну ініціативу з іншого боку. Таким чином, конкуренція між цими двома політичними центрами точиться “не на поглиблення розколу, а на виборювання максимуму”.

Разом з тим, за словами експерта, є загроза, що згодом такі відносини можуть вилитись у політичне протистояння. Тоді, за його словами, одна з політичних сил змушена буде віддати владу і перейти в опозицію.