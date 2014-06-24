ЗМІ: На Сумщині практично відсутні сепаратистські настрої

Про це говориться в репортажі Артема Чапая, опублікованому на сайті Інсайдер.

Журналісти, які "побували на двох великих і одному маленькому пункті пропуску, з’їздили на край української землі, поговорили з мешканцями та представниками місцевої влади", не натрапили на свідчення про які-небудь сепаратистські настрої.

"Усе, чого прагнуть місцеві, – це миру і спокою, а в перспективі – відновлення нормальних стосунків із сусідами, адже багато з них їздять на заробітки в Росію", - пише автор статті.

Читайте такожНа Сумщині СБУ затримала автомобіль з партією газет сепаратистського змістуТак, за весь час спілкування з місцевими "найбільшими русофілками виявилися дві жінки-продавчині років по п’ятдесят".

"Одна з них, Лідія, з’їздила на три дні до родичів у Крим "и там вздохнула спокойно". А тут вона постійно переживає, наприклад, за місто-герой Київ, яке обрало мером Кличка. Ганьба!", - пишеться в статті.

Але навіть вони, попри свою ненависть до нинішньої української влади, вважають, що потрібно боротися за "свої ідеали" в Україні. Щоправда, не можуть достеменно пояснити, що це за ідеали.