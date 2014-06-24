ЗМІ: На Сумщині практично відсутні сепаратистські настрої
Відвідавши прикордонні райони Сумщини, журналісти дійшли висновку, що там "попри нелюбов значної частини населення до центральної влади, практично відсутні сепаратистські чи проросійські настрої".
Про це говориться в репортажі Артема Чапая, опублікованому на сайті Інсайдер.
Журналісти, які "побували на двох великих і одному маленькому пункті пропуску, з’їздили на край української землі, поговорили з мешканцями та представниками місцевої влади", не натрапили на свідчення про які-небудь сепаратистські настрої.
"Усе, чого прагнуть місцеві, – це миру і спокою, а в перспективі – відновлення нормальних стосунків із сусідами, адже багато з них їздять на заробітки в Росію", - пише автор статті.
Читайте такожНа Сумщині СБУ затримала автомобіль з партією газет сепаратистського змістуТак, за весь час спілкування з місцевими "найбільшими русофілками виявилися дві жінки-продавчині років по п’ятдесят".
"Одна з них, Лідія, з’їздила на три дні до родичів у Крим "и там вздохнула спокойно". А тут вона постійно переживає, наприклад, за місто-герой Київ, яке обрало мером Кличка. Ганьба!", - пишеться в статті.
Але навіть вони, попри свою ненависть до нинішньої української влади, вважають, що потрібно боротися за "свої ідеали" в Україні. Щоправда, не можуть достеменно пояснити, що це за ідеали.