Суд залишив екс-депутата Лозінського у виправній колонії

Апеляційний суд Київської області задовольнив апеляційну скаргу обласної прокуратури на ухвалу Бориспільського міськрайонного суду про звільнення за станом здоров’я від подальшого відбуття покарання у вигляді позбавлення волі колишнього народного депутата Віктора Лозінського, засудженого за вбивство людини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, суд, підтримавши позицію прокуратури, скасував рішення суду першої інстанції та залишив колишнього народного депутата відбувати покарання у Бориспільській виправній колонії № 119.

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Також у повідомленні нагадується, прокуратура розслідує кримінальні провадження стосовно посадових осіб Бориспільської виправної колонії № 119 за фактом службової недбалості (ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України), а також стосовно судді - за фактом постановлення завідомо неправосудного рішення (ч. 1 ст. 375 КК України).

Довідка УНІАН. 16 червня 2009 року на території мисливських угідь у Кіровоградській області Лозінський, прокурор Голованівського району Євген Горбенко і начальник райвідділу міліції Михайло Ковальський убили місцевого жителя Валерія Олійника.

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Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 121 (навмисно тяжке тілесне ушкодження, здійснене способом, який носить характер особливої муки, або здійснене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або виконане на замовлення, або призвело до смерті потерпілого).

3 липня 2009 року Верховна Рада позбавила Лозінського депутатських повноважень, після чого Печерський райсуд Києва дав дозвіл на його затримання і доставку до суду.

30 липня 2009 р. Лозінського було оголошено у міжнародний розшук. Він добровільно здався у Києві 1 березня 2010 р. після 8 місяців розшуку.

У квітні 2011 року Дніпровський районний суд Києва засудив Лозінського до 15 років позбавлення волі (починаючи з березня 2010 року) за вбивство Олійника.

Навесні 2012 року Апеляційний суд Києва пом'якшив вирок Лозінському, призначивши йому нове покарання у вигляді 14 років позбавлення волі.

Пізніше Вищий спеціалізований суд у цивільних і кримінальних справах ще пом'якшив вирок Лозінському і зменшив покарання до 10 років ув’язнення.

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3 червня поточного року Бориспільський міськрайсуд Київської області за клопотанням захисників засудженого ухвалив рішення звільнити Лозінського з місць позбавлення волі через хворобу. 11 червня Лозінського за рішенням суду було звільнено з колонії.

12 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Лозінського затримали і доставили назад у колонію.

Прокуратура Київської області оскаржила рішення про звільнення Лозінського в апеляційному порядку.