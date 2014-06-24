У Херсонській області затримали екстремістів, які поширювали газету "Новороссия"

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Херсонській області, встановлено, що агітаційне видання вони одержували кур'єрською службою від організатора з Донецька.

Співробітники СБУ затримали одного із зловмисників у відділенні кур'єрської служби після отримання посилки, в якій виявлено наклад газети «Новороссия». «Газета» містила заклики до зміни територіальній цілісності і насильницького захоплення влади в Україні. Відразу затримали і спільника розповсюджувача сепаратистської преси.

Читайте такожУ Кривому Розі СБУ затримала п'ятьох екстремістів, які роздавали газету "Новороссия"21 червня слідчими УСБУ в Херсонській області обом зловмисникам повідомлено про підозру про здійснення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 109 Кримінального кодексу, тобто в змові про здійснення насильницьких дій, направлених на повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Також 21 червня співробітники СБУ у взаємодії з міліцією затримали жителя Херсона, в приміщенні якого вилучено агітаційні матеріали на підтримку терористів на Сході, які цей громадянин одержав кур'єрською службою з Донецька.

За грошову винагороду зловмисник повинен розповсюджувати ці матеріали під час заходів 22 червня в парку Слави обласного центру. Факт розповсюдження сепаратистської символіки планувалося зафіксувати на відео для подальшого використання проросійськими ЗМІ в сфабрикованих сюжетах про нібито підтримку херсонцями ідеї відокремлення південно-східної частини України.

Того ж дня слідчі УСБУ в Херсонській області повідомили зловмиснику про підозру в здійсненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 109 ККУ (дії, направлені на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).