Бойовики напали на блокпост сил АТО. Є загиблі та поранені
19:53, 24 червня 2014Політика
0 0
Протягом дня бойовики, ігноруючи мирний План врегулювання ситуації на сході України, обстріляли блокпости навколо Слов’янська із застосуванням стрілецької зброї, автоматичних гранатометів АГС-17 та мінометів.
REUTERS
Про це повідомив речник АТО Владислав Селезньов у своєму Facebook.
Напад бойовиків на опорний пункт сил АТО на сході України, який забезпечує охорону та оборону державного кордону на визначеній ділянці з метою недопущення прориву на території України банд формувань, приніс втрати.
Читайте такожУ Донецьку за добу озброєні люди викрали 7 автомобілів – міліція
Внаслідок мінометного обстрілу та пусків з ПТУР було пошкоджено бойову машину піхоти, отримали смертельні поранення двоє українських військовослужбовця, ще трьох було поранено. Наразі військовослужбовці перебувають в медичному закладі, їм надана відповідна допомога.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter