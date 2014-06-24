Бойовики напали на блокпост сил АТО. Є загиблі та поранені

19:53, 24 червня 2014
Політика
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Протягом дня бойовики, ігноруючи мирний План врегулювання ситуації на сході України, обстріляли блокпости навколо Слов’янська із застосуванням стрілецької зброї, автоматичних гранатометів АГС-17 та мінометів. 

REUTERS

Про це повідомив речник АТО Владислав Селезньов у своєму Facebook.

Напад бойовиків на опорний пункт сил АТО на сході України, який забезпечує охорону та оборону державного кордону на визначеній ділянці з метою недопущення прориву на території України банд формувань, приніс втрати. 

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Внаслідок мінометного обстрілу та пусків з ПТУР було пошкоджено бойову машину піхоти, отримали смертельні поранення двоє українських військовослужбовця, ще трьох було поранено. Наразі військовослужбовці перебувають в медичному закладі, їм надана відповідна допомога.

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