Порошенко розказав Ягланду про порушення бойовиками режиму припинення вогню

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента України.

Зокрема, в повідомленні зазначається, що Президент поінформував Генерального секретаря РЄ про загибель гелікоптера Збройних сил України із 9 військовими на борту та атаки на блокпости українських військових з боку бойовиків. За його словами, заява Президента Путіна із закликом до Ради Федерації відмінити дозвіл використовувати Збройні сили РФ на території України є «першим і поки що єдиним позитивним сигналом» з боку Росії.

У свою чергу, Турбйорн Ягланд запевнив у тому, що докладе усіх зусиль для допомоги Україні в захисті її територіальної цілісності.

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Співрозмовники домовилися продовжити розмову 26 червня на зустрічі у Страсбурзі у рамках засідання сесії ПАРЄ.

Порошенко привітав Турбйорна Ягланда з переобранням на другий термін на посаду Генерального секретаря РЄ. Глава держави висловив сподівання, що під керівництвом Турбйорна Ягланда Рада Європи і надалі підтримуватиме Україну на її шляху до європейської спільноти, йдеться в повідомленні.