Тимчук: "ЛНР" і "ДНР" - частина розрізнених груп бойовиків і діалог з ними марний

Про це написав на своїй сторінці в соцмережі керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

Якийсь громадянин Олексій Карякін, званий "головою парламенту" терористичної організації "ЛНР" заявив, що ця організація скасувала всі військові операції і дотримується домовленості про припинення вогню до 27 червня 2014 року. Але при цьому, на Донеччині не припиняються, заначив експерт.Читайте такожПорошенко відповів тим, хто вимагає "жорстких" та швидких військових дій на сході

«ЛНР» не має ніякого впливу в середовищі терористичних угруповань, що діють на Донбасі. Це зграя пройдисвітів, яка використовує розгул ініційованого Росією бандитизму в регіоні, з метою зобразити якусь подобу «незалежного держустанови». Відповідно, присвоївши собі титули «прем'єрів», «голів парламенту», «міністрів оборони» та інше", - підкреслив Тимчук.

Він вважає, що в подібних умовах будь-який переговорний процес з«ЛНР» і «ДНР» позбавлений сенсу, оскільки мова йде лише про дві із десятків розрізнених террористических груп, які об'єднує "фінансова та інша допомога Москви" для збереження дестабілізації ситуації в регіоні.

Тимчук підкреслює, що Україна має справу набором терористичних груп, кожна з яких переслідує свої корисливі цілі, а не з якимось єдиним терористичним рухом, об'єднаним єдиною ідеєю і єдиним центрои прийняття рішень.Читайте такожБойовики за останні три дні 44 рази порушували умови перемир'я у зоні АТО - Селезньов

"Шукати можливість мирного діалогу з цими групами марно - ми ж не пропонуємо, наприклад, серійним вбивцям і маніякам сідати за стіл переговорів і шукати консенсус. З ними може бути одна розмова у вигляді ультиматуму: здача в руки правосуддя чи знищення", - написав експерт у соцмережі.