ЛНР і ДНР вирішили створити Союз народних республік

Про це у Twitter написав так званий "прем'єр" ДНР Олександр Бородай.

"На сесії "Верховної ради" "ДНР" ухвалено "Конституційний акт" про конфедеративне об'єднання "ДНР" та "ЛНР" в "Союз народних республік" – сказано в його записі.

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Як повідомляв УНІАН, 23 червня Шевченківський районний суд Києва задовольнив ініційовані та погоджені Генпрокуратурою клопотання щодо надання дозволів на затримання 11 самопроголошених «високопосадовців» ДНР та ЛНР для розгляду питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Олександр Бородай один з фігурантів списку осіб, яких столичний суд дозволив взяти під варту