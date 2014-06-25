Порошенко пообіцяв ліквідувати районні та обласні держадміністрації

"Ми хочемо змінити найближчу до народу місцеву владу, надавши самоврядуванню реальні повноваження, яких ще ніколи не знала система місцевого самоврядування в історії України. Це ключовий елемент мирного плану президента, це ті речі, в тому числі з якими ми підемо на Донбас", - цитує Порошенка ТСН.

Про це глава держави сказав сьогодні під час виступу на дні діалогу представників органів місцевого самоврядування та органів державної влади.

Порошенко запевнив, що завтра він зареєструє свій проект змін до Конституції у Верховній Раді.

Глава держави підкреслив, що законопроект про внесення змін в Основний Закон передбачає ліквідацію обласних та районних державних адміністрацій та введення посад представників президента. Також передбачається створення виконавчих комітетів місцевих рад, яким буде делеговано основні функції державної влади на місцях.

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"На місцях залишиться значна частина податків, зібраних на території органу самоврядування", - стверджує Порошенко.

Він також наголосив, що децентралізація передбачає розширення повноважень місцевих громад, зокрема, і в питаннях історичної пам'яті, культурних традицій та мовної політики.

"Але єдиною державною мовою України була, є і буде українська мова", - зазначив президент і висловив надію, що Рада здатна прийняти в першому читанні законопроект про внесення змін до Конституції вже на наступному тижні.