Іран пояснив ситуацію з українськми крилатими ракетами

Тегеран не купував у України крилатих ракет.

Про це заявив журналістам у неділю, 2 липня, офіційний представник іранського МЗС Хамід Реза АСЕФІ.

"Іран не чинив ніяких протизаконних дій й не купував подібні ракети", - сказав Х.АСЕФІ, передають «Подробности».

Нагадаємо, 30 червня віце-прем`єр, міністр оборони РФ Сергій ІВАНОВ повідомив, що українська фірма "Прогрес" у 2000-2001 роках поставила Китаю та Ірану по шість крилатих ракет дальньої дії. Він назвав це грубим порушенням режиму контролю за ракетними технологіями й додав, що це був єдиний випадок порушення режиму нерозповсюдження ракетно-ядерних технологій на території СНД.

"Українська фірма "Прогрес", яка є дочірнім підприємством компанії Укрспецекспорт, у 2000 й 2001 роках поставила Китаю шість крилатих ракет Х-55 (це радянські ракети) повітряного базування великої дальності й ще шість таких ракет Ірану, в зв`язку з чим було порушено кримінальну справу, розпочато розслідування, офіційні органи були поінформовані", - сказав С.ІВАНОВ.