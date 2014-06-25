Кличко заявив, що зацікавлений у створенні муніципальної міліції

Мер Києва Віталій Кличко виступає з ініціативою розробки законопроекту про муніципальну міліцію, до підготовки якого будуть залучені законотворці та співробітники правоохоронних органів.

Як повідомляє прес-служба партії «УДАР», про це Кличко заявив під час зустрічі з представниками Головного управління МВС України в місті Києві.

За словами Кличка, муніципальна міліція, яка існує в багатьох країнах, довела свою ефективність. Мер столиці наголосив, що така міліція повинна залежати від громади міста. Він додав, що це підрозділи, які забезпечують правопорядок і на яких спираються мешканці громади, – а отже зв’язок з місцевою владою діє якнайкраще.

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Водночас, наголосив Кличко, саме правоохоронці повинні підказати, які саме функції повинна виконувати муніципальна міліція.

"Я зацікавлений у створенні муніципальної міліції. Я знаю, як це працює в низці країн світу, і готовий розглядати пропозиції", - сказав мер Києва.

Кличко також зауважив, що "УДАР" готовий внести на розгляд парламенту проект закону щодо створення муніципальної міліції.

"Ми готові ініціювати цей законопроект, щоб в містах, в тому числі і в Києві, була створена муніципальна міліція", - сказав він.

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Крім того, додав Кличко, для реального реформування правоохоронних органів необхідно вирішити питання з належним соціальний захистом правоохоронців та їхніх родин.

"Всі розуміють, що до того часу, доки заробітна плата міліціонера буде така, що він буде не жити, а виживати, то у нього завжди буде спокуса", - додав столичний мер.

Кличко вважає, що сьогодні вкрай важливо повернути довіру людей до міліції та повернути престижність професії міліціонера. А для цього правоохоронці повинні гідно працювати і захищати людей і правопорядок, щоб громадяни їх поважали.

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Мер Києва також поспілкувався зі спецпідрозділом міліції "Київ -1", який готується до виїзду в зону АТО. Підрозділ був створений на базі Самооборони Майдану. Кличко побажав їм успіхів та повернутися живими і здоровими з зони АТО.

Як повідомляв УНІАН, в листопаді 2012 р. голова КМДА Олександр Попов заявив, що влада Києва готова розпочати створення муніципальної міліції, але водночас наголосив, що фахівці головних управлінь КМДА, юристи, правоохоронці та представники громадських організацій дійшли до висновку, що без змін законодавства створити міську міліцію неможливо, оскільки це не передбачено Законом України «Про міліцію».