БЮТ сподівається на компроміс, конституційну раду та Партію регіонів

Фракція БЮТ сподівається, що конституційна рада розробить компромісний варіант внесення змін до Конституції, який підтримає і фракція Партії регіонів.

Про це в інтерв’ю журналістам заявив народний депутат, член фракції БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чи проводяться зараз переговори з фракцією Партії регіонів щодо підтримки внесення змін до Конституції в частині скасування депутатської недоторканності, В.ПИСАРЕНКО зазначив, що в цьому питанні існують розбіжності між коаліцією та фракціями меншості. Зокрема, він нагадав, що фракція ПР виступає за збереження депутатської недоторканності. «Але я думаю, що компроміс буде знайдений на конституційній раді», - сказав В.ПИСАРЕНКО.