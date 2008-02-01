Віра Ульянченко на 10 днів сховалася за кордоном

1 лютого голові Київської облдержадміністрації Вірі Ульянченко виповнюється 50 років.

Вже за кілька днів до ювілею телефон приймальні почали обривати друзі і колеги Віри Іванівни, щоб записатися до неї на прийом. Але, як повідомили в прес-службі губернатора, вітання Віра Іванівна не приймає, оскільки з 31 січня вона у відпустці за кордоном. Куди саме відправилася Ульянченко, її помічники не кажуть, пише Комсомольська правда в Україні.

Минулий день народження Вера Іванівна святкувала в ресторані готелю «Київ» - привітати губернатора приїхав навіть Віктор Ющенко.

На роботу Ульянченко повернеться 11 лютого. Ось тоді і прийматиме вітання колег і добрих людей. А доти не турбувати…