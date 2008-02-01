Єврокомісія знайде 2,5 млрд. євро для України: ”а що нам залишається?”

Комісар ЄС з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС не бачить інших можливостей модернізувати українську газотранспортну систему (ГТС), окрім залучення донорських коштів.

Про це він заявив в ексклюзивному інтерв`ю агентству УНІАН.

«Залишається тільки можливість залучення донорів, оскільки на сьогодні немає підстав вважати, що «Нафтогаз» зможе інвестувати, адже фінансова ситуація не настільки хороша. А інших можливостей теж немає», - сказав комісар ЄС. А.ПІБАЛГС також додав, що навіть часткова приватизація ГТС, яка, можливо, могла б привернути необхідні кошти, на сьогодні неможлива.

Він зазначив, що в таких умовах проведення конференції донорів – єдина «коректна» можливість знайти необхідні кошти.

За словами А.ПІБАЛГСА, донорами можуть стати країни Європейського Союзу і деякі міжнародні організації, такі як, приміром, Світовий банк.

Комісар висловив переконання в тому, що Єврокомісії вдасться зібрати необхідну для модернізації суму в 2,5 млрд. євро.

«А що нам ще залишається? Адже ніхто не хоче, щоб були якісь перебої в постачаннях через трубопроводи», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Міністерство палива та енергетики України і Європейська комісія домовилися провести в липні-вересні цього року конференцію донорів з метою залучення коштів на модернізацію і реконструкцію ГТС на суму в 2,5 млрд. євро до 2013 року.