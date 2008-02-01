Мороз побачив, як Ющенко і Тимошенко повторюють його помилку

«Єдиний вихід з конституційної кризи - завершення політичної реформи», - вважає лідер СПУ Олександр Мороз. Про це він заявив в програмі Олександра Колодія «Подробиці з перших вуст», повідомляє сайт СПУ.

На думку екс-спікера, до змін до Конституції слід переходити саме в перехідний період. Спроби переписати Основний закон або навіть написати нову Конституцію нічого не дадуть.

«Передайте владу на місця, під контроль громад - тільки це позбавить Україну від перетягування політичного каната між прем`єром і Президентом, яке ми спостерігаємо, - відзначив головний соціаліст. - Сьогодні Ющенко зацікавлений в розширенні президентських повноважень, а БЮТ і опозиція - в тому, щоб не дозволити йому цього зробити.

Ні у кого немає упевненості в завтрашньому дні, ніхто не знає, хто і яке крісло займатиме через рік. Тому необхідно завершити конституційну реформу - для балансу гілок влади.

Правда, я не думаю, що внести сьогодні зміни до Конституції реально, - зауважив Мороз - Хоча сьогодні і Тимошенко і Ющенко шукають таку можливість, придумуючи методи розширення парламентської більшості: адже для внесення змін до Основного закону необхідна підтримка більше 300 депутатів.

А коли я, будучи спікером, намагався це зробити, мене звинуватили в узурпації влади. Тепер же в аналогічній ситуації опинилися Ющенко і Тимошенко, які не приховують своїх амбіцій.

Вони відкрито претендують на монопольну владу і хочуть змінити Конституцію «під себе», а не на користь України», - заявив Мороз.