Лавров наполягає на продовженні перемир'я на Донбасі

Про це він заявив у телефонній розмові з Державним секретарем США Дж. Керрі, повідомляє МЗС Росії.

На думку Лаврова, продовжувати перемир'я і запускати прямі переговори необхідно, "відштовхуючись від результатів перших консультацій представників Києва та Південно-Сходу в Донецьку 23 червня".

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У той же час, після зустрічі з міністром закордонних справ Франції 26 червня держсекретар США Джон Керрі заявив, що Росія повинна «протягом кількох годин» закликати сепаратистів в Україні роззброїтися.