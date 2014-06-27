Лавров наполягає на продовженні перемир'я на Донбасі
02:24, 27 червня 2014Політика
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Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявляє про необхідність продовження режиму припинення вогню і швидкого запуску прямих переговорів сторін протистояння на сході України.
REUTERS
Про це він заявив у телефонній розмові з Державним секретарем США Дж. Керрі, повідомляє МЗС Росії.
На думку Лаврова, продовжувати перемир'я і запускати прямі переговори необхідно, "відштовхуючись від результатів перших консультацій представників Києва та Південно-Сходу в Донецьку 23 червня".
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У той же час, після зустрічі з міністром закордонних справ Франції 26 червня держсекретар США Джон Керрі заявив, що Росія повинна «протягом кількох годин» закликати сепаратистів в Україні роззброїтися.
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