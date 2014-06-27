"Русскоє радио" засудило своїх колег в Україні через їх підтримку Нацгвардії

Про це йдеться в офіційній заяві радіостанції "Русское Радио", – повідомляє Еспресо.ТВ.

"Російська радіостанція "Русское радио" жорстко засуджує діяльність "Русского радио – Украина" зі збору амуніції для української національної армії!», – заявили росіяни.

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"Ми рішуче заявляємо, що не маємо жодного стосунку до радіостанції "Русское Радио – Украина" і вважаємо її вчинок – акцією, спрямованою на дискредитацію російського "Русского Радио". До сьогоднішнього дня наша радіостанція постачала "Русского Радио – Украина" суто музичний матеріал. Проте зважаючи на кричущі вчинки станції-тезки, спрямовані на розпалювання конфлікту на території України, що тягнуть за собою гуманітарну катастрофу, нами прийнято рішення про повне припинення будь-яких відносин із радіостанцією "Русское радио – Украина", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, у четвер співробітники української радіостанції передали бійцям Національної гвардії України амуніцію, гроші на яку зібрали через свій ефір.