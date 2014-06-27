На сході України прикордонники закрили 9 пропускних пунктів - РНБО
12:49, 27 червня 2014Політика
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У східних областях України прикордонники закрили 9 пропускних пунктів.
Пункт пропуску "Ізварине" вже закрито /Фото:ГПСУ
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.Читайте такожКабмін призупинив роботу пункту пропуску "Ізварине" на Луганщині
За його словами, серед закритих пунктів пропуску 5 міжнародних, з них 4 автомобільних, а також один залізничний і один місцевого значення.
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